Подозреваемый в угоне авто мужчина разыскивается в Петрозаводске (ФОТО)

Полиция разыскивает возможного угонщика, сообщили на сайте МВД Карелии.
Сотрудниками полиции Петрозаводска разыскивается 34-летний Дмитрий Г. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса РФ – неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
Всех граждан, располагающих значимыми сведениями о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить сведения по номерам телефонов: (814-2) 739-154, +79114152587 или 02.
Конфиденциальность гарантируется.
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