Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Сергей Лазарев назвал певицу из Петрозаводска бриллиантом шоу на телеканале "Россия 1" 1
08.03.2021 12:46
Девушки в форме: Росгвардия в Карелии показала служебные будни своей прекрасной половины (ФОТО) 3
08.03.2021 14:20
Обновился список полностью доступных для туризма стран
08.03.2021 21:40
Житель Карелии погиб в ДТП на трассе Санкт-Петербург-Сортавала
08.03.2021 12:28
Власти Петрозаводска полностью запретят остановку автотранспорта на многих улицах 17
08.03.2021 10:50
Снегоуборочная техника расширяет проезжую часть дорог Петрозаводска, утверждают в мэрии 9
08.03.2021 16:33
Группа Little Big выпустила новый клип с Пухляшом (ВИДЕО)
08.03.2021 19:40

Подозреваемый в угоне авто мужчина разыскивается в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Криминал
09:49, 09 Марта 2021
фото: © МВД Карелии
Загрузка...

Полиция разыскивает возможного угонщика, сообщили на сайте МВД Карелии.

Сотрудниками полиции Петрозаводска разыскивается 34-летний Дмитрий Г. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса РФ –  неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

Всех граждан, располагающих значимыми сведениями о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить сведения по номерам телефонов: (814-2) 739-154, +79114152587 или 02.

Конфиденциальность гарантируется.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.03.2021, 14:00
Что на самом деле происходит с "ТехРентом"
06.03.2021, 14:57
В Петрозаводске неизвестный мужчина пытался увести из школы маленькую девочку
02.03.2021, 08:20
Выберите секс-символ карельского правительства (ОПРОС)
07.03.2021, 12:19
Опасная стихия надвигается на Карелию
06.03.2021, 20:40
Патологоанатомы из ЦРБ попались с выкопанным трупом на кладбище
04.03.2021, 14:27
"Что с этим делать?": в Карелии депутат получил странное сообщение от омбудсмена Бойченко

Чтиво

05.03.2021 13:45
Без политики
Костная клиника: Идешь, держась за стенки? Пора лечить коленки!
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Дети нарисовали праздник
04.03.2021 14:10
Букет мимоз в память о российском феминизме
04.03.2021 12:45
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»