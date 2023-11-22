Свидетели похищения человека в Петрозаводске отказались помочь потерпевшему

Появились подробности похищения человека на юге Карелии, ставшего следствием конфликта интересов.

«Столице на Онего» стали известны подробности похищения человека, случившегося в ноябре 2023 года в Петрозаводске.

Напомним, как сообщили в Следкоме республики, в ночь на 12 ноября трое бизнесменов похитили в поселке Янишполе своего делового партнёра, вывезли его в Петрозаводск, где все ночь продержали в офисе, высказывая претензии по общему делу, избивая и запугивая. Затем похитители и потерпевший переместились в квартиру на улице Мерецкова, где мужчине, наконец, удалось сбежать.

Как оказалось ещё по дороге из Янишполя в петрозаводский офис мужчина на ходу выпрыгнул из автомобиля, получив при этом травму.

Характерно, что в этот момент недалеко, на оживленной дороге, находилось немало свиделей, однако никто из них не вызвал полицию или скорую помощь.

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