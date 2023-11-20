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Трое мстительных жителей Петрозаводска пытали бизнесмена раскаленным предметом, предъявляя претензии

Новости. Криминал
13:32, 22 Ноября 2023
фото: © Скриншот с видео: Следком Карелии / ВК

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Троих соучастников, обвиняемых в похищении партнера по бизнесу, заключили под стражу.

По ходатайству следователя по расследованию особо важных дел Следкома Карелии суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении трех соучастников, обвиняемых в похищении человека, сообщили в пресс-службе ведомства.



По версии следствия, в ночь на 12 ноября, в поселке Янишполе Кондопожского района трое граждан, предварительно договорившись, на почве мести из-за конфликта выследили партнера по бизнесу около дома. Там они напали на него, избили и, угрожая пистолетом, посадили в автомобиль. 

Соучастники привезли потерпевшего в Петрозаводск и удерживали до утра в офисе. Предъявляя потерпевшему претензии по поводу невыполнения взятых на себя обязательств, обвиняемые нанесли ему ожог плеча раскаленным металлическим предметом. На следующий день злоумышленники перевезли потерпевшего в квартиру по улице Мерецкова в Петрозаводске, откуда бизнесмену удалось сбежать.

Фигуранты преступления были задержаны на одном из промышленных предприятий карельской столицы, а потом доставлены в следственное управление. Автомобиль, который они использовали для совершения преступления, изъяли.

Суд в отношении обвиняемых избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, отметили в пресс-службе Следкова Карелии.

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