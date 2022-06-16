Появились разъяснения, как получить часть пенсии раньше наступления пенсионного возраста

Россияне могут получить накопительную часть пенсии раньше установленного законом пенсионного возраста.

Об этом рассказали агентству «Прайм» в Отделении ПФР по городу Москве и Московской области.

«Обратиться за выплатой средств пенсионных накоплений можно раньше, чем за назначением страховой пенсии по старости», — отметили в ПФР.

Там напомнили, что раньше средства пенсионных накоплений по общему правилу выплачивались тогда, когда россиянин получал право на установление страховой пенсии по старости. Однако после 2019 года, когда в РФ началось поэтапное повышение пенсионного возраста с 55 лет для женщин и 60 для мужчин до 60 для женщин и 65 для мужчин, возраст для получения права на выплату пенсионных накоплений не изменился.

Граждане, выходящие на пенсию при достижении общеустановленного пенсионного возраста (для мужчин это 65 лет, для женщин — 60 лет), могут обратиться за выплатой средств пенсионных накоплений в 60 и 55 лет соответственно.

Подавать заявление на выплату средств пенсионных накоплений необходимо в ту организацию, где они формировались: в ПФР или негосударственный пенсионный фонд.