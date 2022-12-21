Появились разъяснения о штрафах с дорожных камер во время снегопадов, скрывающих разметку

Во время непогоды и снежных заносов на дорогах камеры фотовидеофиксации, контролирующие пересечение дорожной разметки, продолжают работать, и получение штрафа за такое нарушение ПДД весьма вероятно.

Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«Штраф будет выписан, и оспорить его крайне сложно. Теоретически это возможно, если на снимке видно, что разметка занесена снегом. Но следует учитывать, что камера делает не один снимок, а 10-15, и может оказаться, что на каком-то из них в момент маневра разметка была видна», — пояснил Радько «Газете.Ru».

Но чаще всего бывает, что разметка продублирована дорожными знаками, и не соблюдая требование знака, водитель совершает то же нарушение ПДД, даже если разметка не видна, добавил адвокат.

Согласно статье 12.16 Кодекса об административных правонарушениях РФ, за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, предусмотрен штраф в 500 рублей за исключением ряда ситуаций, при которых установлено более строгое наказание. По словам Радько, даже при сильном снегопаде дорожные камеры продолжают работать и фиксируют нарушения ПДД, их временное отключение неактуально.

«Временно отключить камеры технически невозможно. В той же Москве их несколько тысяч, и условия возле каждой из них могут поменяться за минуту: например, если проехал снегоуборочный трактор и разметку очистил»,— заключил Радько.