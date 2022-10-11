Пойманным в Петрозаводске водителям-нарушителям грозит лишение свободы

В Госавтоинспекции карельской столицы рассказали о водителях, ранее отстраненных от управления.

Накануне в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от вождения шестерых водителей. Трое из них были пьяными, причем двое попались в таком состоянии уже второй раз. Еще трое находились за рулем без прав.

Пьяных водителей ждет штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав от полутора до двух лет. Попавшиеся пьяными повторно рискуют попасть на 2 года за решетку.

Водителям, управлявшим автомобилем без прав, придется выплатить штраф от 5 до 15 тысяч рублей.