"Покажем всем, что Питкяранта живая!" - жители города приглашают на митинг против уничтожения медицины и образования

В Питкяранте 19 июня состоится согласованный митинг против оптимизации медицины и образования.

Инициативная группа жителей карельского города Питкяранта приглашает всех неравнодушных граждан принять участие в митинге:

"Столько проблем навалилось на наш город одновременно: закрытие Дома культуры, закрытие родильного отделения, отмена набора на первый курс колледжа. Казалось бы, от этого груза можно сломаться.

Дом культуры, где прошла твоя молодость, где проходили дискотеки, и ты мог провести свой досуг, занимаясь в различных кружках - закрыли. Родильное отделение, где появились на свет твои дети - закрыли. И набор в училище, где отучилась добрая часть города, тоже хотят закрыть.

И ты задаешься вопросами: куда смотрят наши власти? Когда же это закончится? Почему они не думают о людях? Только ответа не дождаться! Чиновники набивают свои карманы, кажется, что в них не осталось человечности.

Перестаньте оптимизировать и уничтожать наши маленькие города, кричим мы им! Мы хотим жить, а не существовать!

Приходите 19 июня в 19:00 к Дому культуры на митинг против оптимизации всего и вся в нашем городе! Покажем всем что, Питкяранта живая!"