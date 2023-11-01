Покупка мотоцикла обернулась для жителя Карелии потерей нескольких десятков тысяч рублей

Житель Сегежи попался на уловку мошенников.

В полицию Сегежского района поступило сообщение от местного жителя, который попался на уловки мошенников.

Как выяснили полицейские, сегежанин искал в интернете объявления о продаже мотоциклов. Когда нашёл подходящий вариант, связался с продавцом, и тот предложил ему якобы для удобства перейти в мессенджер. Там мужчина получил ссылку для оплаты товара, перешёл по ней и ввёл реквизиты своей банковской карты, а также коды доступа. После этого с его счета списалось больше 56 тысяч рублей.

Не дождавшись ни мотоцикла, ни сообщения о планируемой дате доставки, ни какой-либо обратной связи, житель Сегежи обратился в полицию. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

Полиция Карелии призвала жителей республики быть бдительными и осторожными. Также в ведомстве предупредили, что подозрительные ссылки — это один из способов мошенников похищать деньги.

«Никому не передавайте свои личные данные, реквизиты банковских карт, а также коды доступа для входа в приложения банков», — предупредили в ведомстве.