Полицейские в Карелии помогли попавшим в беду жителям соседнего региона

В Пудожском районе архангелогородцы не смогли продолжить путь, и на помощь пришли сотрудники полиции.

Жители Архангельской области, столкнувшиеся с неприятностями на дороге в Пудожском районе, поблагодарили карельских полицейских в одном из пудожских пабликов.

Как выяснилось, поздним вечером автомобиль, в котором житель соседнего региона вез свою мать-пенсионерку, заглох возле одной из деревень. Машину заметил экипаж ДПС и, выяснив, что случилось, не оставил в беде.

Полицейские доехали до районного центра, купили электроустановочные изделия, вернулись и помогли заменить их в машине.

«Большое человеческое спасибо вам, ребята, что не проехали мимо» — написала пользовательница соцсети.