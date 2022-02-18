Полиция Петрозаводска ищет пенсионера: мужчина дезориентирован и не разговаривает

В столице Карелии полиция и добровольцы ведут поиск 85-летнего Юрия Кирьянова, который исчез субботним вечером.

Петрозаводская полиция разыскивает пропавшего без вести Юрия Григорьевича Кирьянова. Мужчине 85 лет. Об этом сообщает команда «Доброспас».

19 февраля в районе 19:00 пенсионер ушел от здания речного вокзала и с того момента его местонахождение неизвестно.

Был одет в шапку чёрную с козырьком, куртку чёрную кожаную, брюки серые в клетку.

Сообщается, что мужчина дезориентирован, страдает деменцией и не может ничего сообщить о себе, не разговаривает.

Всех, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемого или видевших его после 19 часов 19 февраля, полиция просит сообщить по телефону: +7-981-405-85-21.