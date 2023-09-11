Полиция просит помочь в поиске девушки

В Петрозаводске пропала 17-летняя девушка.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска разыскивают без вести пропавшую Косачева Полина Сергеевна, 2006 года рождения.

Ее местонахождение неизвестно.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки или видел её, полиция просит сообщить по телефонам: 8 981 402 06 14 или 02 (с мобильного – 102).