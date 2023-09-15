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Польша с 17 сентября закрывает въезд машинам с российскими номерами

Новости. Общество
22:00, 16 Сентября 2023
фото: © gopl.by

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Польша запретит въезд легковым автомобилям, зарегистрированным в России.

Польша запретит въезд на свою территорию легковых автомобилей, зарегистрированных в России, пишет РИА Новости со ссылкой на министра внутренних дел и администрации Мариуша Каминьского.

«В связи с публикацией 8 сентября рекомендаций Европейской комиссии, касающихся запрета въезда на территорию Евросоюза автомобилей, зарегистрированных в России, этот запрет на польской границе будет действовать с завтрашнего дня и вступит в силу сегодня в полночь», — заявил Каминьский в субботу, 16 сентября. 

Польский министр напомнил, что ранее под запрет въезда в Польшу попали грузовые автомобили с российской регистрацией, а сейчас Варшава «завершает это дело».

«Ни один российский автомобиль в Польшу не въедет», — подчеркнул он.

Каминьский уточнил, что запрет касается абсолютно всех автомобилей с российскими номерами.

«Это относится ко всем автомобилям, как коммерчески используемым, так и частным автомобилям независимо от того, является ли владелец автомобиля гражданином России или гражданином другого государства. Принцип таков — автомобиль, зарегистрированный в России, не имеет права въезда в Польшу», — пояснил министр.

На этой неделе запретили въезд автомобилей  с российской регистрацией в Финляндии, Эстонии, Латвии и Литве.

Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС против России еще в 2022 году, распространяются также на личные автомобили с российскими регистрационными знаками. Соответственно, россияне не могут въезжать на личных машинах на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.

Из текста формально следует, что под запрет также подпадают многие товары, включая телефоны, ноутбуки, одежду и средства гигиены. При этом в Еврокомиссии указали, что страны ЕС должны руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу обычных личных вещей, которые нельзя отнести к предметам роскоши.

Постоянное представительство Москвы при Евросоюзе в комментарии информагентству не исключило, что таможенные службы государств объединения будут изымать на границах у россиян личные вещи. Там отметили, что последние разъяснения Еврокомиссии фактически нацелены на то, чтобы сделать въезд россиян в ЕС невозможным.

 

 

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