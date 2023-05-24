Ищущим работу предложили полежать в кровати за зарплату в полтора миллиона рублей

Работу мечты предложили в космическом агентстве - волонтерам нужно два месяца провести в кровати.

С целью имитация условий пребывания астронавтов в космосе и установления негативных факторов отсутствия гравитации будет проведен эксперимент над двенадцатью добровольцами — об этом сообщило Европейское космическое агентство.

Участники проведут в кровати 60 дней, при этом их ноги будут подняты на 6° выше головы. В таком положении они будут питаться, принимать душ и ходить в туалет. Испытуемых разделят на группы: одни будут постоянно упражняться на велотренажере, вмонтированном в кровать, другие — вращаться внутри центрифуги. Третья контрольная группа будет получать исключительно отдых.

Рассматривается, что полученные результаты могут быть применены для людей, прикованных к постели и испытывающих аналогичные проблемы с мышцами.

По завершению эксперимента каждый из добровольцев получит вознаграждение в размере 18 тысяч евро (около 1,5 миллиона рублей).