Популярный антибиотик больше не будет продаваться в российских аптеках

В Петрозаводске он пока есть.

Российские аптеки больше не смогут продавать популярный антибиотик вильпрафен и вильпрафен солютаб. Японская компания-производитель Astellas выводит его с нашего рынка.

Эти препараты сделаны на основе джозамицина и нужны для лечения инфекций верхних и нижних дыхательных путей и ЛОР-органов, инфекций в стоматологии и офтальмологии, кожных покровов и мягких тканей, заболеваний ЖКТ и других.

Запасы вильпрафена практически закончились в аптеках. В Петрозаводске препарат пока есть. Где и почем, знает проект «Жизнь и кошелек».