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Детей-сирот в Карелии кормили сосисками и колбасами с запрещенным составом

Новости. Общество
15:30, 20 Ноября 2023
фото: © kmk-vova / Istockphoto

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Детей кормили сосисками и колбасами с антибиотиками.

С начала года Россельхознадзор Карелии отобрал 79 проб  в социальных учреждениях республики. Так, 34 из них по результатам исследований оказались положительными (43%) по показателям качества и безопасности, в том числе фальсификации. Речь идет о 26 пробах молока и молочной продукции и о 8 пробах мясной продукции.

В октябре текущего года инспекторы управления Россельхознадзора в одном из социальных учреждений Карелии для детей-сирот отобрали пробы молочных сосисок и направили в лабораторию.

Экспертиза показала, что в составе субпродукта содержался антибиотик флорфеникол, наличие которого по нормативным требованиям не допускается. Также были выявлены не заявленные в составе компоненты – крахмал, ДНК  индейки и курицы. Производителем сосисок являлось предприятие из Санкт-Петербурга ООО «Анком».

Россельхознадзор проинформировал о выявленных несоответствиях производителя, получателя и поставщика продукции, а также органы прокуратуры и Северо-Западное управление Россельхознадзора. Будет проведена претензионная работа и возврат продукта.

Получателю продукции выдано предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства.

В надзорном ведомстве отметили, что аналогичные нарушения были выявлены и в ноябре.  Сотрудники управления взяли пробы вареной колбасы и сосисок того же производителя в одной из школ республики. Экспертиза выявила в продуктах ДНК курицы – компонент не был заявлен в составе. Кроме того, в колбасе был выявлен антибиотик левомицетин.

По данным фактам Управление также проинформировало производителя и получателей продукции, а также надзорные органы о выявленных несоответствиях. 

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