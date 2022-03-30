Попытка купить фрезерный станок закончилась для жителя Карелии походом в полицию

Мошенники обманули жителя Костомукши почти на 50 тысяч рублей.

В полицию обратился 38-летний костомукшанин. Он сообщил о мошенничестве, рассказали в МВД Карелии.

На одном из сайтов объявлений мужчина нашёл выгодное предложение – настольный фрезерный станок для обработки металла за без малого 50 000 рублей. Связался с продавцом. Общение проходило по телефону и в мессенджере. Они договорились о доставке, отправитель зарегистрировал отправление и выслал номер отслеживания. Костомукшанин оплатил покупку. Сразу после этого он получил уведомление от транспортной компании об отмене заказа. Контрагент на связь больше не вышел.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее эксперт рассказал, какая информация в соцсетях привлекает мошенников.