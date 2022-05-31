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Поселившиеся в теле мужчины десять личностей лишили его возможности работать

Новости. Общество
22:00, 02 Июня 2022
фото: предоставлены SWNS Леонардом Стеклем

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The Mirror: житель Мюнхена рассказал о жизни с десятью личностями в одном теле.

Житель немецкого города Мюнхен рассказал о жизни с десятью личностями, которые поселились в его теле и лишили возможности работать. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Mirror.

22-летний Леонард Стекль страдает от редчайшего психического отклонения, из-за которого его сознание разделилось на десять самостоятельных личностей, живущих в одном теле. До подросткового возраста он мог заниматься ежедневными делами, но состояние ухудшилось, когда он сдавал экзамены. Поскольку у каждой из его личностей свои способности и желания, мужчина не может устроиться на обычную работу. Его заработок составляют самодельные закладки и сумки, которые он продает в интернете.

«Я Лео, и я текущий хозяин системы. Я люблю готовить, читать и смотреть фильмы и сериалы вместе с моим возлюбленным, — рассказал мужчина.

Кову — наша младшая личность, и мы знаем о нем немного, потому что он очень тихий. Мы подозреваем, что он сильно травмирован.

Гектор — очень восторженный ребенок. Он любит мягкие игрушки и всегда радуется, когда мы идем в зоопарк или аквариум.

Ана страдает от анорексии.

Космо — шумный, немного кокетливый подросток, который легко попадает в неприятности».

По его словам, Эш — маленький солнечный лучик, который любит путешествовать и исследовать мир.

Джесси — тихая, но очень добрая, женственная и относится к уважению к другим людям.

«Билли — один из наших защитников. Он всегда заботится о безопасности, когда мы выходим на улицу.

Лив — наша сексуальная защитница. Она знает, когда кто-то подходит к нам слишком близко.

Рэд — старшая личность и „мать“ системы», — отметил он.

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