После визита рыси в Эссойлу в домах не досчитались кошек

Хищная гостья наделала в пряжинском поселке немало шума.
Как сообщается в паблике «Карельский колорит», в поселке Эссойла после недавнего визита рыси пропало несколько кошек. Местное население боялось оставлять детей одних на улице без присмотра взрослых.
«Как сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Карелии, охотинспекторы поймали животное и отвезли в естественную среду обитания — лес», — отмечается в сообщении паблика.
Напомним, 8 января местные жители показали видео и сообщили о том, что в одном из дворов по улице Строителей гуляла рысь.
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