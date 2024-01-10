После визита рыси в Эссойлу в домах не досчитались кошек

Хищная гостья наделала в пряжинском поселке немало шума.

Как сообщается в паблике «Карельский колорит», в поселке Эссойла после недавнего визита рыси пропало несколько кошек. Местное население боялось оставлять детей одних на улице без присмотра взрослых.



«Как сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Карелии, охотинспекторы поймали животное и отвезли в естественную среду обитания — лес», — отмечается в сообщении паблика.



Напомним, 8 января местные жители показали видео и сообщили о том, что в одном из дворов по улице Строителей гуляла рысь.