Пожарные спасли от огня жильцов дома в крупном поселке Пряжинского района Карелии

Днем 23 сентября в поселке Эссойла загорелся жилой дом.

Как сообщили в республиканском Госкомитете по безопасности населения, 23 числа в 16.21 огнеборцы по тревоге выезжали на улицу Набережная в Эссойле.



Загорелась одна из квартир дома № 10-А. В 16.36 пожар потушили, пострадавших нет.



Напомним, ранее мы рассказывали о том, как петрозаводские спасатели вытащили из батареи застрявшего кота.