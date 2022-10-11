Пожар уничтожил дом в деревне Карелии (ФОТО)

В деревне Тукса Олонецкого района сгорел одноэтажный дом.

В среду, 9 ноября, в 8.22 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что по на улице Центральная в деревне Тукса горит дома. Об этом пишут в официальном паблике олонецкого отряда спасателей.

Для ликвидации пожара привлекались три автоцистерны и 13 пожарных из части по охране Олонца и поселка Ильинский.

Судя по фото, когда пожарные прибыли на место, дом уже полностью был охвачен огнем. Здание выгорело.

«Погибших - нет, травмированных – нет», - говорится в сообщении олонецкого отряда.