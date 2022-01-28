Пожарным-добровольцам в селе Карелии подарили спецавтомобиль и боевую одежду

Добровольным пожарным в селе Толвуя Медвежьегорского района подарили спецавтомобиль четыре комплекта боевой одежды.

Как сообщается в паблике отряда пожарных-спасателей Медвежьегорска, к новому месту несения боевого дежурства отправился пожарный автомобиль АЦ-40 на базе автомобиля Урал-43202 с цистерной на четыре тонны воды.

«Вчера автомобиль покинул расположение Медвежьегорской пожарной части и отныне будет нести службу в составе добровольного пожарного формирования села Толвуя. Также добровольным пожарным были переданы четыре комплекта боевой одежды, два пожарных шлема, пожарно-техническое вооружение для автомобиля», — сообщается в паблике пожарных.

Документы и ключи от автомобиля были вручены руководством отряда главе Толвуйского поселения Боровской Татьяне Петровне. Добровольцы пожарные — Теплов Владимир Сергеевич и Матвеев Алексей Андреевич приняли автомобиль и доставили его в село Толвуя.

Коллеги пожелали добровольцам сухих рукавов и ровных дорог.