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Пожарным-добровольцам в селе Карелии подарили спецавтомобиль и боевую одежду

Новости. Общество
18:20, 28 Января 2022
фото: © Паблик ВК «ОПС Медгора»

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Добровольным пожарным в селе Толвуя Медвежьегорского района подарили спецавтомобиль четыре комплекта боевой одежды.

Как сообщается в паблике отряда пожарных-спасателей Медвежьегорска, к новому месту несения боевого дежурства отправился пожарный автомобиль АЦ-40 на базе автомобиля Урал-43202 с цистерной на четыре тонны воды.

«Вчера автомобиль покинул расположение Медвежьегорской пожарной части и отныне будет нести службу в составе добровольного пожарного формирования села Толвуя. Также добровольным пожарным были переданы четыре комплекта боевой одежды, два пожарных шлема, пожарно-техническое вооружение для автомобиля», — сообщается в паблике пожарных.

Документы и ключи от автомобиля были вручены руководством отряда главе Толвуйского поселения Боровской Татьяне Петровне. Добровольцы пожарные — Теплов Владимир Сергеевич и Матвеев Алексей Андреевич приняли автомобиль и доставили его в село Толвуя.

Коллеги пожелали добровольцам сухих рукавов и ровных дорог.

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Комментарии

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Саныч
2022-01-28 19:29:42
Поясните в данном случае термин слова "подарили".
Hoвый
2022-01-28 19:38:10
Саныч, это типа как яблочнутые попрошайничают
Гость
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