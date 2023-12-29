Правительство России продлит федеральную целевую программу развития Карелии до 2030 года

Решение было принято по поручению президента.

По поручению президента России правительство РФ приняло решение о продлении федеральной целевой программы развития Карелии до 2030 года. Об этом сообщили на официальном портале республики.

Как отметили в источнике, это позволит реализовать в республике новые мероприятия по развитию приграничных территорий, в том числе строительство школы, детских садов, объектов здравоохранения, жилищно-коммунальной инфраструктуры, спортивных сооружений, социально-культурного центра.

В числе мероприятий также реконструкция посадочной площадки в г. Костомукша, развитие инфраструктуры «Онежских петроглифов», завершение строительства ранее начатых объектов здравоохранения (корпуса А и Б Поликлиники в микрорайоне Древлянка и хирургического корпуса БСМП в.Петрозаводске), а также ряд мероприятий по поддержке карельского бизнеса. Для решения этих задач из федерального бюджета уже в 2024 году предусмотрен 1 млрд рублей.

Решение о продлении ФЦП имеет для Карелии особое значение — это позволит обеспечить социально-экономическое и инфраструктурное развитие приграничных территорий региона и повысить качество жизни населения.