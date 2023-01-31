Правоохранительные органы начали проверку после гибели послушника Валаамского монастыря

Сотрудники Следственного комитета изучают обстоятельства гибели послушника Валаамского монастыря, провалившегося под лед Ладожского озера в Карелии.

Об этом сообщили в региональном управлении Следкома.

Трагедия произошла 23 февраля вблизи острова Валаам.

«В настоящее время с целью установления всех обстоятельств произошедшего следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, по результатам которого будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.



Как сообщалось ранее, погиб послушник монастыря Николай Богачев. Он был насельником скита преподобного Александра Свирского на острове Святой.