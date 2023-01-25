Послушник монастыря в Карелии провалился под лед и погиб

Трагедия произошла 23 февраля в Валаамском монастыре.
Сегодня днем провалился под лед и погиб послушник Николай Богачев. Он был насельником скита преподобного Александра Свирского на острове Святой. Об этом сообщили в официальном паблике Валаамского монастыря.
«Просим Ваших святых молитв за новопреставленного раба Божия послушника Николая. Царство небесное, вечный покой», - пишут в паблике обители.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание