Послушник монастыря в Карелии провалился под лед и погиб

Трагедия произошла 23 февраля в Валаамском монастыре.

Сегодня днем провалился под лед и погиб послушник Николай Богачев. Он был насельником скита преподобного Александра Свирского на острове Святой. Об этом сообщили в официальном паблике Валаамского монастыря.

«Просим Ваших святых молитв за новопреставленного раба Божия послушника Николая. Царство небесное, вечный покой», - пишут в паблике обители.