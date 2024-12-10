Воспитанники карельского центра крестились в Сяндемском Успенском женском монастыре

Воспитанники карельского центра не только крестились, но еще и навестили питомцев монастыря.

7 декабря воспитанники Центра помощи детям «Солнечный» посетили Сяндемский Успенский женский монастырь, где приняли святое крещение. Об этом сообщили на странице центра.

Как уточняется, на таинстве присутствовала Татьяна Тишкова, депутат Законодательного собрания Республики Карелия, которая поздравила детей с важным событием в их жизни и подарила сладости. Игумения Варвара также выразила свои поздравления и подарила детям иконы.

«В трапезной нас ждал чай с угощениями», — поделились в центре. — «Навестили питомцев монастыря, козочек и овечек, покормили их сухариками, погладили».

Сотрудники центра «Солнечный» поблагодарили игумению Варвару и отца Симеона за приглашение и теплый прием.