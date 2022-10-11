Предприятия Карелии отправятся с бизнес-миссией в Индию и Египет

Гендиректор Центра поддержки экспорта Карелии Ольга Захарова рассказала о новых возможностях для предприятий республики, столкнувшихся с проблемами из-за санкций.

Введение жестких санкций в отношении России в этом году серьезно сказалось на сфере экспортного и импортного перемещения товаров. Центру поддержки экспорта Карелии, который уже 10 лет помогает малому и среднему бизнесу в сфере внешнеэкономической деятельности, пришлось кардинально изменить свои планы. Изменилась география продаж, поиск зарубежных партнеров для карельских компаний был переориентирован на «дружественные страны». И к концу года Центр подходит с неплохими результатами: 14 компаний заключили 27 экспортных контрактов на сумму более 8 миллионов долларов США.

«В связи с тем, что поиск партнеров в современных условиях происходит зачастую на рынках стран, с которыми ранее не были установлены внешнеэкономические контакты, самым эффективным является непосредственное общение с представителями бизнеса этих стран. Когда мы говорим о странах Востока, азиатских странах, то там онлайн-общение не работает. Мы это почувствовали на примете иранской бизнес-миссии. Личные встречи, глаза в глаза, с учетом ментальности этих стран дают больший эффект, нежели переписка или онлайн-общение», - считает Ольга Захарова.

В этом году Центром были организованы две бизнес-миссии – в Иран и Казахстан. В 2023 году планируются бизнес-миссии в Индию, Турцию, Саудовскую Аравию, Египет.

Подробнее читайте в материале «Миссия выполнима: Центр поддержки экспорта Карелии помогает найти новые рынки сбыта».