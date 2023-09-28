Предпринимателей из Карелии пригласили на международную выставку противопожарного оборудования

В Минэкономразвития Карелии пригласили местных предпринимателей принять участие в выставке SFITEX 2023.

В Министерстве экономического развития Карелии пригласили предпринимателей для участия в международной выставке SFITEX 2023, которая состоится с 28 по 30 ноября в Санкт-Петербурге, в КВЦ «Экспофорум».

Выставка будет посвящена производству технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты: системы пожаротушения и огнезащиты, оборудование и компоненты для охранно-пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, СКУД и системы охраны периметра.

В Минэке отметили, что участие в выставке — эффективный инструмент для увеличения объемов продаж и повышения узнаваемости бренда компании и выпускаемой продукции.

Расходы по аренде выставочной площади стенда возьмет на себя Центр «Мой бизнес» Республики Карелия на условиях софинансирования со стороны участников. Подать заявку на участие необходимо до 3 октября. Подробнее о заполнении заявки можно узнать на официальном паблике Минэкономразвития Карелии.