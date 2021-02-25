Председатель ЦК КПРФ Зюганов: Мы не допустим судилища над лидером коммунистов Карелии Евгением Ульяновым

В Карелии задержан первый секретарь республиканского комитета КПРФ Евгений Ульянов.

Поводом для этого стало проведение им 23 февраля встречи со своими избирателями в центре Петрозаводска у памятника Ленину. Такие встречи в ознаменование славной даты, дня рождения Красной Армии, прошли по всей стране. Это официальный государственный праздник, который коммунисты отмечали всегда, даже в самых суровых условиях.

На сайте Коммунистической партии России отмечается, что власть снова преследует депутата-коммуниста за исполнение им своих обязанностей.

"За последнее время подобные действия ретивых бюрократов и правоохранителей стали системой. Расцениваю это как провокационную акцию, проявление политического невежества и попытку устрашения,- сказал Геннадий Зюганов. - Понимаю, что для чиновников и депутатов из "Единой России" открытый разговор с народом не просто непривычен — он их пугает. Это прямое следствие проводимого в стране социально-экономического курса, который привёл к обнищанию граждан и невиданному обогащению олигархии. КПРФ никогда не боялась говорить со своим избирателем напрямую. Намерены это делать мы и впредь. Законная деятельность депутата не может являться основанием для преследования".

Зюганов заявил, что "решительно осуждает действия властей Республики Карелия".

Председатель КПРФ России отметил, что партия не потерпит над собой диктата.

"Мы будем добиваться восстановления справедливости. Виновные в попрании законов страны, конституционных прав и свобод граждан понесут заслуженное наказание. Мы не допустим судилища над нашими товарищами!" – заявил Зюганов.

Напомним, сегодня депутата парламента Карелии от КПРФ Евгения Ульянова в МВД республики задержали за нарушение Закона о митингах и отвезли в суд.