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Председатель ЦК КПРФ Зюганов: Мы не допустим судилища над лидером коммунистов Карелии Евгением Ульяновым

Новости. Политика
15:32, 26 Февраля 2021
фото: © Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
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В Карелии задержан первый секретарь республиканского комитета КПРФ Евгений Ульянов.

Поводом для этого стало проведение им 23 февраля встречи со своими избирателями в центре Петрозаводска у памятника Ленину. Такие встречи в ознаменование славной даты, дня рождения Красной Армии, прошли по всей стране. Это официальный государственный праздник, который коммунисты отмечали всегда, даже в самых суровых условиях.

На сайте Коммунистической партии России отмечается, что власть снова преследует депутата-коммуниста за исполнение им своих обязанностей.

"За последнее время подобные действия ретивых бюрократов и правоохранителей стали системой. Расцениваю это как провокационную акцию, проявление политического невежества и попытку устрашения,- сказал Геннадий Зюганов. - Понимаю, что для чиновников и депутатов из "Единой России" открытый разговор с народом не просто непривычен — он их пугает. Это прямое следствие проводимого в стране социально-экономического курса, который привёл к обнищанию граждан и невиданному обогащению олигархии. КПРФ никогда не боялась говорить со своим избирателем напрямую. Намерены это делать мы и впредь. Законная деятельность депутата не может являться основанием для преследования".

Зюганов заявил, что "решительно осуждает действия властей Республики Карелия".

Председатель КПРФ России отметил, что партия не потерпит над собой диктата.

"Мы будем добиваться восстановления справедливости. Виновные в попрании законов страны, конституционных прав и свобод граждан понесут заслуженное наказание. Мы не допустим судилища над нашими товарищами!" – заявил Зюганов.

Напомним, сегодня депутата парламента Карелии от КПРФ Евгения Ульянова в МВД республики задержали за нарушение Закона о митингах и отвезли в суд.

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Комментарии

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User
2021-02-26 17:14:17
Эка, суровый дед! Суровее только в бункере.
Вася
2021-02-26 16:30:25
Это шоу,просто партия полностью потерявшая свой электорат за поддержку Едра и олигархов,пытается путем манипуляций поднять хоть немного рейтинг.
Изя
2021-02-26 16:17:24
Как то уже изрядно и надоел этот пенсионер :)
Беня
2021-02-26 16:16:38
Какая риторика!!!! :)
Вася
2021-02-26 16:12:00
Нет дядя ,ты с президентом в одной лодке,тьфу,дворце.
Изя
2021-02-26 16:23:43
Вася, о как ты прав _)))) :)
наташка
2021-02-26 15:56:43
Я в шоке ! Сначала хотела бежать к фуксу, слабуновой, трунову и леповецкому, потому что надо было срочно что-то решать. Но потом приняла таблетку и успокоилась :)
Беня
2021-02-26 16:13:14
О!!!! Вот это правильно. Все болезни от нервов. Только сифилис от удовольствия :)
Спокойствие, только спокойствие (С) Карлсон
ромео
2021-02-26 16:08:54
наташка, что ты хочешь узнать у этих американских лакеев? они за 30 серебренников мать продадут
карел
2021-02-26 16:03:33
наташка, что таблетка ?? Новичок самое то , надёжнее .
ромео
2021-02-26 15:53:32
клоун старый, сдал страну америкосам и типа патриот. Ты зачем,........, за пенсионную реформу голосовал???
а твоего Рашкина вообще судить надо за измену Родины!
Вы не коммунисты, вы предатели
Zim
2021-02-26 17:27:09
ромео, «клоун» америкосам сдал, а те что, не взяли?
Zim
2021-02-26 17:25:30
ромео, Навальный вон назвал предателями тех, кто за «новую» Конституцию агитировал, и получил 800 тысяч штрафа, не боитесь, что на Вас коммунисты тоже в суд подадут? У них ведь там тоже наверное ветераны ВОВ есть?
Беня
2021-02-26 16:15:08
ромео, ты спроси его, шо он в 1996 году власть не взял? Его ж тогда выбрали. Кишка тонка :)
asusls
2021-02-26 15:52:53
"Председатель КПРФ России отметил, что партия не потерпит над собой диктата" - мне интересно, когда он такое говорит, ему самому тоже смешно?)
карел
2021-02-26 15:50:22
За чем тогда с президентом встречался , о чём говорил ????????????? Что и визжать теперь ???????????
zanoza
2021-02-26 15:45:37
Ну так не допускайте, что мешает это сделать?
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