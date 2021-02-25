Депутата Заксобрания Карелии от КПРФ будут судить за встречу с избирателями (ФОТО)

Депутата парламента Карелии от КПРФ Евгения Ульянова в МВД республики задержали за нарушение Закона о митингах и отвезли в суд.

В четверг, 25 февраля, Евгений Ульянов получил уведомление о том, что в связи с выявленным административным правонарушением, а именно нарушением Федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" при проведении мероприятия 23 февраля на пл. Ленина в Петрозаводске ему необходимо явиться 26 февраля в пункт полиции на ул. Калинина, 69 для дачи объяснения и составления протоколов об административных правонарушениях.





Депутат Заксобрания Карелии от КПРФ Евгений Ульянов сегодня явился по указанному адресу в отделение полиции, где сразу вызвали ППС и под охраной сопроводили в суд.

По имеющейся у нас информации, на данный момент Евгений Ульянов доставлен в Петрозаводский городской суд.





Как пояснил сам лидер КПРФ в Карелии, прошедшая 23 февраля встреча с избирателями состоялась на законных основаниях.

"О проведении встречи с избирателями власти были официально уведомлены, мы отказа не получали", – сказал Ульянов.

Напомним, 23 февраля на центральной площади Петрозаводска состоялась встреча депутат Заксобрания Карелии Евгения Ульянова с избирателями, на которой жители высказали все, что думают о власти.