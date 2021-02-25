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Депутата Заксобрания Карелии от КПРФ будут судить за встречу с избирателями (ФОТО)

Новости. Политика
13:58, 26 Февраля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Депутата парламента Карелии от КПРФ Евгения Ульянова в МВД республики задержали за нарушение Закона о митингах и отвезли в суд.

В четверг, 25 февраля, Евгений Ульянов получил уведомление о том, что в связи с выявленным административным правонарушением, а именно нарушением Федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" при проведении мероприятия 23 февраля на пл. Ленина в Петрозаводске ему необходимо явиться 26 февраля в пункт полиции на ул. Калинина, 69 для дачи объяснения и составления протоколов об административных правонарушениях.

Депутат Заксобрания Карелии от КПРФ Евгений Ульянов сегодня явился по указанному адресу в отделение полиции, где  сразу вызвали ППС и под охраной сопроводили в суд.

По имеющейся у нас информации, на данный момент Евгений Ульянов доставлен в Петрозаводский городской суд.

Как пояснил сам лидер КПРФ в Карелии, прошедшая 23 февраля встреча с избирателями состоялась на законных основаниях.
"О проведении встречи с избирателями власти были официально уведомлены, мы отказа не получали", – сказал Ульянов.

Напомним, 23 февраля на центральной площади Петрозаводска состоялась встреча депутат Заксобрания Карелии Евгения Ульянова с избирателями, на которой жители высказали все, что думают о власти.

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Комментарии

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кир
2021-02-26 14:01:31
Кот сказал, что у него очень простое лицо, интеллекта нет совсем. Он не ошибается.
Вася
2021-02-26 14:09:08
кир, вы из клининговой фирмы?
Гость
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