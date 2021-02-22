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Мороз не остановил: в Петрозаводске прошла встреча жителей с депутатом Заксобрания от КПРФ Евгением Ульяновым (ФОТО)

Новости. Политика
14:53, 23 Февраля 2021
фото: Столица на Онего
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На центральной площади Петрозаводска собравшиеся на встречу с депутатом Заксобрания Карелии от КПРФ Евгением Ульяновым жители высказали все, что думают о действующей власти.

В Петрозаводске на площади Ленина сегодня прошла анонсированная ранее встреча лидера КПРФ в Карелии, депутата Заксобрания Евгения Ульянова с избирателями.

Представители МВД предупредили депутата Евгения Ульянова и его уполномоченного Сергея Андруневича о возможных нарушениях закона на встрече, попросили их не допускать, однако препятствовать диалогу не стали.

В результате собравшиеся смогли рассказать о проблемах, которые их волнуют, и высказать свое отношение к ситуации в городе, республике и стране.

Напомним, что на встречу Евгений Ульянов приглашал главу Карелии Артура Парфенчикова, председателя Заксобрания Элиссана Шандаловича и мэра Петрозаводска Ирину Мирошник, однако представители власти не посчитали нужным выйти к людям.

Единственным публичным человеком, который не побоялся прийти и выступить, стал лидер профсоюзов Карелии Илья Косенков.

Выступивший перед собравшимися Евгений Ульянов рассказал, что представители КПРФ пытались провести 23 февраля митинг на Студенческом бульваре, но власти республики запретили его. Поэтому был выбран формат встречи с депутатом. По словам Ульянова, городские власти и правительство уже на протяжении почти трех лет не согласуют КПРФ протестные акции - с 2018 года, когда коммунисты организовали массовый протест против повышения пенсионного возраста.

По итогам встречи было принято открытое обращение к властям, в котором говорится:

"Мы, участники встречи, заявляем решительный протест действиям властей Петрозаводска и Карелии, направленным на запрет публичных мероприятий.  Считаем недопустимым административное и силовое давление на региональное отделение КПРФ, которое организует мирные протестные акции в Карелии. Мы понимаем, господа чиновники, что вам неприятно слышать критику в своей адрес, но вы должны понимать: терпение народа не безгранично, и, если не давать людям высказывать свое мнение, недовольство будет только нарастать и, в конечно итоге, все равно выльется наружу".  

Участники встречи выступили против беззакония и полицейского произвола и потребовали прекратить борьбу с инакомыслием и политические репрессии, развернутые в стране. Кроме этого, потребовали возвращения прямых выборов глав городов и районов Карелии.

Собравшиеся выступили против дальнейшей оптимизации социальной сферы и приватизации госсобственности, дистанционного обучения и изменений в системе питания дошкольников. Активисты собирали на встрече подписи против того, чтобы детей в садиках лишали ужинов.

Евгений Ульянов пообещал, что в таком формате встречи станут регулярными: "Даже сегодня, в 20-градусный мороз, люди пришли".

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Комментарии

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Вепс
2021-02-23 16:37:15
Про какие политические репрессии плетёт Ульянов? Он разве навальнист? Разве для коммунистов закон не писан?
Zim
2021-02-23 15:40:55
Так я не понял, вирус на митинги ходит, а на встречи с Ульяновым нет?
кир
2021-02-23 15:34:33
Пофиг совсем.
врунофф
2021-02-23 15:27:01
Пришли и ушли :)
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