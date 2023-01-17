«Тарифы ЖКХ вырывают потроха»: в Петрозаводске прошел митинг против повышения тарифов ЖКХ (ФОТО)

Участники митинга назвали повышение тарифов ЖКХ варварским и потребовали его отменить.

В воскресенье, 12 февраля, в полдень в Петрозаводске в устье реки Лососинка по инициативе КПРФ состоится официальный митинг против повышения тарифов ЖКХ.

Малочисленная группа участников акции протеста держала плакаты с надписями «Тарифы ЖКХ вырывают потроха», «Не росту тарифов», «Требуем отмены незаконных тарифов», «ЖКХ — Живи Как Хочешь!»…

По словам лидера карельских коммунистов Евгения Ульянова, жители уже не могут оплачивать счета за ЖКХ. Поддержал руководителя фракции коммунистов и депутат парламента Карелии от КПРФ Сергей Андруневич, назвав повышение тарифов в Карелии варварским.

Как сообщил корреспондент «Столицы на Онего» с места событий, когда выступал Андруневич, одна из пожилых женщин спросила у депутатов от КПРФ: «Тарифы растут, а что вы сделали, чтобы этого не было?». Организаторы митинга предложили ей покинуть акцию.

«Каждый раз говорите, а ничего не происходит», — заявила женщина.

Митинг продолжался менее получаса и завершился призывом: меньше смотреть телевизор.

Напомним, что декабре жители Карелии получили счета за услуги ЖКХ с сумасшедшими цифрами, где тариф вырос в три и более раза. Резкое повышение тарифов вызвало недовольство жителей, которые стали жаловаться в прокуратуру. При этом Государственный комитет по ценам и тарифам республики объясняет, что все дело в федеральном законодательстве.