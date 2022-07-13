Дмитрия Медведева в аэропорту «Петрозаводск» встретил глава Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков встретил прилетевшего сегодня в аэропорт «Петрозаводск» замглавы Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

Об этом губернатор написал на своей странице Вконтакте.

«Зампредседателя Совета безопасности в ходе рабочей поездки в Карелию посетит объекты нашей приграничной инфраструктуры. После этого обсудит вопросы укрепления северо-западных рубежей России», - написал Парфенчиков на своей странице Вконтакте.

Он пообещал вечером рассказать подробности визита.

Как сообщалось ранее, повестка совещания связана с планами вступления Финляндии в НАТО.