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Прекращено уголовное дело против главврача Медвежьегорской ЦРБ Галины Алуповой

Новости. Криминал
14:07, 28 Сентября 2023
фото: ©Ирина Меркова / «Столица на Онего»

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В связи отсутствием состава преступления прекращено уголовное дело о мошенничестве в отношении главврача и депутата Заксобрания Галины Алуповой.

Как «Столице на Онего» рассказал адвокат Алуповой Михаил Шогин, прекращено уголовное дело в отношении главного врача Медвежьегорской ЦРБ и депутата карельского парламента. Причина - отсутствие состава преступления.

Напомним, Галина Алупова, главный врач Медвежьегорской районной больницы Карелии, где расследуется уголовное дело о мошенничестве, уехала на работу в зону спецоперации.

Галина Алупова покинула Карелию после возбуждения уголовного дела о мошенничестве, которое было заведено после обысков в Медвежьегорской районной больнице. Хотя адвокат Алуповой Михаил Шогин в комментарии по поводу ее отъезда отметил, что поездка в зону СВО у главврача была запланирована заранее и никак ни с какими делами не связана.

Ранее сообщалось, что 25 января в Медвежьегорской ЦРБ сотрудники Следственного комитета РК и Управления ФСБ Карелии провели обыски и изъяли документы, а также истории болезни пациентов. По нашей информации, причиной для обысков стали ковидные выплаты, которые получили медики, работавшие в «красной зоне». По предварительным данным, сверх нормы путем приписок было получено более 300 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела — по статье 159 ч.2 — мошенничество при получении выплат и по статье 285 — злоупотребление должностными полномочиями.




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