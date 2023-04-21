Президент отметил, что День России знаменует единство народа и преданность своей стране

В понедельник, 12 июня, Владимир Путин поздравил сограждан с Днем России, пишет «Интерфакс».

Глава государства обратился к народу на церемонии вручения медалей Героя Труда и госпремий в Кремле.



«Этот государственный праздник знаменует неразрывность многовековой истории, величие и славу Отечества, утверждает единство нашего многонационального народа, нашу преданность своей стране, теплое, душевное отношение к любимой Родине», - заявил Владимир Путин.

Как передает «Интерфакс», президент подчеркнул, что «пронзительные чувства трудно передать словами, но они понятны и близки каждому из нас».



«Сегодня, в непростое для России время они еще больше, крепче объединяют наше общество, служат надежной опорой нашим героям - участникам специальной военной операции», - добавил Путин.



Напомним, 12 июня «Столица на Онего» опубликовала фоторепортажи с празднования Дня России у Петровского дворца и на Советской площади в Петрозаводске.