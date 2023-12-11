Президент России вмешался в ситуацию с обновлением детских площадок в городе Карелии

Владимир Путин в ходе общения с получателями арктической ипотеки пообещал решить вопрос с детскими площадками в Сегеже.

Президент РФ Владимир Путин пообещал решить вопрос с обновлением детских площадок и ремонтом Дома культуры в Сегеже. Об этом сообщает ТАСС.

«Переговорю с руководителем региона [Артуром Парфенчиковым], будем надеяться на то, что отреагирует, а я посмотрю, как это будет сделано», — указал президент.

На встрече с получателями арктической ипотеки семья из Карелии обратила внимание на необходимость ремонта Дома культуры и обновления детских площадок в городе.

«Особенно то, что касается детских площадок, — это вообще ничего не стоит. В каком состоянии там Дом культуры, я не знаю, но детские площадки точно можно сделать», — добавил глава государства.

Программа льготной арктической ипотеки стартовала в конце ноября, а первые займы начали выдавать уже в декабре этого года. Льготные кредиты по ставке до 2% на строительство или покупку жилья доступны людям, которые проживают в регионах Арктической зоны. Максимальная сумма льготного займа по этой программе составляет 6 млн рублей.

Решение о распространении льготной ипотечной программы на северные регионы страны было принято по поручению Путина. Глава государства дал его по итогам совещания по развитию закрытых административно-территориальных образований и населенных пунктов Арктической зоны в июле нынешнего года. Эта программа стала частью ранее существовавшей «Дальневосточной ипотеки», которая сейчас называется «Дальневосточная и арктическая ипотека».

Ранее мы соощали,что Карелия попала в число лидеров программы «Гектар» среди арктических субъектов России.