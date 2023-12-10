Путин поздравил семью из Карелии с покупкой жилья по льготной «Арктической ипотеке»

Анатолий и Анастасия Шиловы из Сегежи стали одними из первых, кто воспользовался возможностью улучшить жилищные условия за счет новой меры господдержки.

Президент России пообщался с супружеской парой по видеосвязи во время совещания по социально-экономическому развитию арктических городов.



«Анатолий и Анастасия Шиловы — молодая семья из Сегежи. Вместе воспитывают 4-хлетнюю дочь Стефанию. Анатолий трудится на предприятии ООО „Сегежская Упаковка“ мастером смены, а Анастасия работает врачом-пульмонологом в Сегежской ЦРБ», — рассказали в карельском правительстве.



Трехкомнатную благоустроенную квартиру улучшенной планировки в Сегеже семья приобрела по «Арктической ипотеке». Первоначальный взнос удалось внести за счет средств выплаченных хозяйке семьи по программе «Земский доктор».



«Обсудив все с супругой, мы решили, что „Арктическая ипотека“ подходит нам больше всего, потому что ее процент составляет всего 2%. Взяли сроком на 20 лет, но планируем выплатить ипотеку раньше, — рассказал Анатолий Шилов. — Плюс этой программы в том, что жилье можно приобрести не только в новостройках, но и на вторичном рынке».



Супруги отметили, что узнали об «Арктической ипотеке» еще летом из СМИ, поэтому ждали момента подписания соответствующего постановления правительством РФ. Сегодня Анастасия и Анатолий с нетерпением ждут, когда смогут переехать из съемного жилья в собственную трехкомнатную квартиру.



«Планируем начать переезд уже на следующей неделе, чтобы встретить Новый год в новой квартире», — поделилась Анастасия Шилова.



В беседе с Владимиром Путиным семья Шиловых поблагодарила президента за возможность так быстро улучшить свои жилищные условия, а Гглава государства, в свою очередь, поздравил Анастасию и Анатолия с грядущим новосельем.