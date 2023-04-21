Прихожане купили стеклопакеты для храма на юге Карелии (ФОТО)

В соборе Смоленской иконы Божьей Матери в Олонце начались ремонтные работы.

На средства прихожан в главном куполе собора купили и поставили стеклопакеты.



Стены и потолки внутри здания выравнивают и подготавливают к покраске.



По словам настоятеля собора Михаила (Тереняка), здание нуждается в капитальном ремонте, но пока на такие масштабные работы не хватает средств, сообщили в администрации района.



Реквизиты - по ссылке. Отметим, Смоленский собор Олонца освящен в 1830 году. Расположен на небольшом островке Мариам, лежащем ниже слияния рек Олонки и Мегреги.