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Новости. Криминал
13:23, 04 Ноября 2019
фото: Следком Карелии

Приятель "петрозаводского маньяка" рассказал о его характере

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В Петрозаводске суд допросил знакомого Антона Ипатова, который дал характеристику подсудимому.

В Верховном суде Карелии продолжается рассмотрение дела Антона Ипатова. 

В суде выступил мужчина, который прежде в течение нескольких месяцев имел приятельские отношения с Ипатовым. Они жили по соседству и проводили совместно досуг. 

"Что произошло с ним, я не могу сказать", - заявил свидетель.

Однако затем он пояснил, что поведение Ипатова серьезно менялось после употребления спиртного.

"Пока не пил, был адекватным человеком. Начал усугублять с алкоголем, начались у него проблемы", - сказал свидетель.

Напомним, Ипатову предъявлены обвинения по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, в угрозе убийством и убийстве двух девушек. По версии следствия, вечером 19 сентября 2018 года он в состоянии алкогольного опьянения возле общежития Петрозаводского медицинского колледжа ножом убил незнакомую девушку. Злоумышленник нанес потерпевшей не менее 15 ударов.

Он же 20 сентября опять же пьяный на берегу реки Лососинка неподалеку от стадиона "Юность" напал на другую девушку и не менее 10 раз ударил ножом. Она умерла на месте происшествия.

Как установлено следствием, до этого обвиняемый в июне 2018 года в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртного, умышленно с силой нанес собутыльнику множественные удары ногами и руками в голову.

В сентябре 2018 года он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве возникшей неприязни к своей несовершеннолетней знакомой с силой сдавил руками ее шею, а когда девушка от удушения потеряла сознание, нанес ей не менее двух ударов ножом. После этого угрожал убить ее.

Кроме того, следователи обвинили в халатности трех полицейских.

Ранее возлюбленная Антона Ипатова, обвиняемого в убийстве двух девушек в Петрозаводске, рассказала о доверительных отношениях с подсудимым

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Комментарии

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кир
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