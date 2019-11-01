Девушка продолжает отношения с "петрозаводским маньяком" после его ареста

Возлюбленная Антона Ипатова, обвиняемого в убийстве двух девушек в Петрозаводске, рассказала о доверительных отношениях с подсудимым.

В Верховном суде Карелии продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Антона Ипатова. Ему предъявлены обвинения по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, в угрозе убийством и убийстве двух девушек.

В четверг, 31 октября, суд вновь заслушал показания возлюбленной подсудимого Алены. Она выступила в качестве свидетеля защиты. Девушка призналась, что продолжает общение с подсудимым после его ареста. В частности, она рассказала о нынешнем отношении Ипатова к убийствам девушек, в которых его обвиняют.

"Прямым текстом, конечно, мы этого не обсуждали. Но именно по его поведению, внешне как он себя ведет, видно, что он это очень переживает", - заявила она.

Свидетель рассказала о чертах характера Ипатова, отметив, что фигурант уголовного дела сильно менялся под воздействием спиртного.

"В трезвом состоянии он умный, образованный, неглупый, заботливый… Но достаточно небольшой дозы алкоголя – человек начинает сомневаться в своей личности: возможно ли его любить. То есть на этой почве как раз и возникали вот эти вот ревностные ситуации, когда он начинал спрашивать, люблю ли я его...", - рассказала свидетельница.

Алена указала, что Антон Ипатов, у которого есть собственный ребенок, хорошо ладил с ее ребенком.

"Хорошо относился. И я спокойно его оставляла, когда уходила на работу. Играли на улице, на санках катались, дома какие-то книжки читали, в игрушки играли", - пояснила свидетельница.

Свои отношения с Ипатовым на данный момент свидетель назвала "доверительными, хорошими". Она пояснила суду, что возобновила отношения с подсудимым.

В Верховном суде Карелии Алена уже давала свои показания ранее, в которых характеризовала Ипатова как человека "вспыльчивого" и "очень сентиментального". Также ранее суд выслушал показания еще одной партнерши подсудимого - Ксении, которая рассказала, что Ипатов во время ссор угрожал убить ее саму, ее родителей и ребенка.

Напомним, Ипатову предъявлены обвинения по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, в угрозе убийством и убийстве двух девушек. По версии следствия, вечером 19 сентября 2018 года он в состоянии алкогольного опьянения возле общежития Петрозаводского медицинского колледжа ножом убил незнакомую девушку. Злоумышленник нанес потерпевшей не менее 15 ударов.



Он же 20 сентября опять же пьяный на берегу реки Лососинка неподалеку от стадиона "Юность" напал на другую девушку и не менее 10 раз ударил ножом. Она умерла на месте происшествия.

Как установлено следствием, до этого обвиняемый в июне 2018 года в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртного, умышленно с силой нанес собутыльнику множественные удары ногами и руками в голову.

В сентябре 2018 года он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве возникшей неприязни к своей несовершеннолетней знакомой с силой сдавил руками ее шею, а когда девушка от удушения потеряла сознание, нанес ей не менее двух ударов ножом. После этого угрожал убить ее.

Кроме того, следователи обвинили в халатности трех полицейских.