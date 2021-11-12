В Карелии энергетики продолжают ремонтные работы на сетях

Прионежская сетевая компания продолжает неотложные работы по увеличению надежности энергоснабжения.

«Наши приоритеты – линии электропередачи, что питают электроэнергией непосредственно дома, общественные здания, социально-значимые объекты» - комментируют в АО «ПСК» проводимые ремонты. – «Мы понимаем, что доставляем неудобства потребителям временными отключениями во время произведения работ и приносим извинения».

Временные отключения электроэнергии с 13 по 19 декабря возможны:

Кондопожский муниципальный район:

- 13 декабря с 10.00 до 14.00. Город Кондопога: улицы Летняя, Советов.

- С 13 до 19 декабря с 9.00 до 17.00. Деревня Эльмус; поселок Гирвас: улицы Кондопожская, Красная, Западная, Восточная, Чапаева.

- 14 декабря с 10.00 до 15.00. Поселок Койкары.

- 15 декабря с 9.00 до 16.00. Поселок Нелгомозеро.

- 15 декабря с 10.00 до 14.00. Поселок Кедрозеро.

- 15 декабря с 14.00 до 16.00. Город Кондопога: улица Комсомольская.

- 16 декабря с 13.00 до 16.00. Город Кондопога: улица Строительная (дом 4).

Олонецкий национальный район:

- 13 декабря с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улица Красноармейская (дома 19, 34-38), переулки Красноармейский, Полевой.

- С 13 до 19 декабря с 10.00 до 17.00. Окрестности города Олонец: СНТ «Ручеек».

- 14 декабря с 14.00 до 14.30. Город Олонец: улицы Полевая (дома 34-39), Красноармейская (дома 12, 17, 24-28), Карла Маркса (дома 10-48), Урицкого (дома 6, 12, 15-А, 26, 30, 32) Ленина (дома 15-36), переулки Красноармейский и Полевой.

- 15 декабря с 9.00 до 15.00. Деревня Тукса: улицы Центральная (дома 150-158), Садовая.

- 15 декабря с 13.30 до 16.00. Деревня Тукса (дома 107-29).

- 16 декабря с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улица Луговая.

- 16 декабря с 13.30 до 16.00. Город Олонец Улицы Егорова (дома 22-39), Свободы (дома 41-45), Солнечная (дом 1); деревня Судалица (дома 1, 3, 5).

Сортавальский муниципальный район:

- 14 декабря с 10.00 до 16.00. Город Сортавала: улицы Садовая, Базарная, Октябрьская (частично).

- 14 декабря с 13.00 до 17.00. Город Сортавала: Улицы Спортивная, Холмистая, Пионерская, Ленина, Загородная, Полевая, Северная, Зеленая, Трубачева, Малиновского, Ладожская.

Муезерский муниципальный район:

- 13 декабря с 7.00 до 8.00 и 17 декабря с 16.00 до 17.00. Поселок Волома.

- 13 декабря с 10.00 до 16.00. Поселок Ледмозеро: улицы Лисицыной, Пионерская.

Сегежский муниципальный район:

- 13 декабря с 9.30 до 15.30. Город Сегежа: улицы Речная, Заречная, переулки Речной, Подгорный.

- 13, 15, 16, 17 декабря с 13.10 до 15.10. Деревня Вожмогора.

- 14 декабря с 9.30 до 15.30. Поселок Надвоицы: улицы Полевая, Новая, Набережная, Водников.

- 15 декабря с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улица Спиридонова (дом 11-А), проезд Бумажников (дом 10-А).

- 15 декабря с 9.30 до 15.30. Город Сегежа: улица Птицефабрика (дома 20, 21).

- 16 декабря с 9.00 до 17.00. Окрестности г. Сегежа: СОТ «Маяк».

- 16 декабря с 10.00 до 14.00. Поселок Черный Порог: улицы Набережная, Советская, 1-го Мая.

Кемский муниципальный район:

- 13 декабря с 9.00 до 11.00. Город Кемь: улицы Загородная, Подужемская, Поморская (дома 28, 28-А, 29, 31). Здания Аэрологической станции и авиапредприятия.

- 13 декабря с 11.00 до 12.00. Поселок Панозеро.

- 13 декабря с 13.30 до 16.00. Город Кемь: улицы Ручьевая, 2-й Пятилетки.

- 14 декабря с 9.30 до 12.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Юбилейная (4, 5-27), переулок Юбилейный (дом 1).

- 14 декабря с 14.00 до 15.30. Город Кемь: улица Гидростроителей (дома 60-64).

- 15 декабря с 10.00 до 16.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Железнодорожная (дома 9-18), Лесная (дома 1-13).

- 17 декабря с 10.00 до 15.00. Город Кемь: улицы Ленина (дома 4-45), Бланки (дом 2), Слободская (дома 1,3).

Прионежский муниципальный район:

- 13 декабря с 10.00 до 15.00. Поселок Деревянка: улица Мира.

- 13 декабря с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00. Деревня Верхний Бесовец: 2-й километр.

- 13 декабря с 15.00 до 16.00. Деревня Верхний Бесовец: улицы Мирная, Луговая.

- С 13 по 17 декабря с 10.00 до 16.00. Деревня Верховье: СТ «Верховье-2».

- С 13 по 17 декабря с 9.00 до 16.00. Деревня Ревсельга.

- 14 декабря с 10.00 до 12.00. Деревня Бесовец: СНТ «Солнечный», «Маяк».

- 14 декабря с 9.00 до 16.00. Поселок Пяжиева Сельга: улицы Поселковая, Железнодорожная, переулок Школьный.

- 14 и 15 декабря с 10.00 до 15.00. Деревня Ужесельга: улица Центральная (частично), переулок Светлый.

Пряжинский национальный район:

- 13 и 14 декабря с 10.00 до 15.00. Поселок Чална: улица Школьная.

- С 13 по 17 декабря с 9.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Советская (частично), Комсомольская (дома 165-181), Пионерская, Островная, переулок Октябрьский, переулок Новый (дом 11).

Медвежьегорский муниципальный район:

- 14 декабря с 11.00 до 12.00. Город Медвежьегорск: улица Онежская.

- 14 декабря с 13.30 до 14.30. Город Медвежьегорск: улицы Северная, Верхняя, Октябрьская (частично), Нижняя (частично).

Кондопожский муниципальный район:

- 13 декабря с 9.00 до 17.00. Деревня Кяппесельга: база «Русские башни».

Костомукшский городской округ:

- 16 декабря с 2.00 до 2.30. Город Костомукша: улицы Антикайнена, Горняков, Надежды, Северная (все частично), Дружбы.

Лоухский муниципальный район:

- С 13 по 17 декабря с 10.00 до 15.30. Поселок Амбарный: улица Набережная (частично).

Питкярантский муниципальный район:

- 14 декабря с 10.00 до 16.00. Поселок Ляскеля: улицы Рыбацкая, Садовая, Вуолийоки, Малая Лесная.

- 15 декабря с 13.00 до 16.00. Город Питкяранта: здания гаражей «Мосавтодора».

- 16 декабря с 9.00 до 16.00. Город Питкяранта: улицы Цветочная (дома 1-13), Сиреневая (дом 1).