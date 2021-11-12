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Приставы Карелии вышли на дорогу и собрали долги с автолюбителей

Новости. Общество
11:45, 16 Декабря 2021
фото: © Управление ФССП по Республике Карелия

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В Олонецком районе прошел совместный рейд ГИБДД, налоговой службы и судебных приставов по взысканию налоговой задолженности и административных штрафов, сообщили в УФССП Карелии.

В начале декабря в отделении судебных приставов по Олонецкому району проводился совместный рейд с участием ГИБДД и налоговой службы по взысканию налоговой задолженности и административных штрафов.

Проверяя на дорогах Олонецкого района владельцев автотранспорта на наличие задолженности, судебные приставы продемонстрировали возможности информационных систем службы и показали на практике, как можно погасить задолженность в режиме онлайн.

Кроме того, внимание было уделено сервису «Личный кабинет» на Едином портале государственных услуг и его функциям. Сотрудники налоговой службы рекомендовали автовладельцам обращаться к функционалу сервисов «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Заплати налоги», позволяющих формировать платежные документы и осуществлять оплату налоговой задолженности тоже в режиме онлайн.

Так, в ходе проведения рейда был остановлен водитель, являющийся должником, который оплатил налоговую задолженность в размере 2,5 тыс. рублей онлайн посредством личного кабинета на Едином портале государственных услуг в присутствии должностных лиц.

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