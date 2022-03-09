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Продажи лекарств и цены на них выросли в российских аптеках

Новости. Экономика
15:21, 16 Марта 2022
фото: © Артем Геодакян/ТАСС

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Эксперты выявили, что продажи лекарств в российских аптеках выросли на 53%, также увеличились и цены.

Продажи лекарственных препаратов в российских аптеках выросли на 93% в рублях и на 53% в упаковках на неделе с 7 по 13 марта по сравнению с неделей ранее, цены на лекарства увеличились на 3%. Об этом ТАСС сообщили в DSM Group, которая специализируется на изучении фармацевтического рынка.

«Продажи за последнюю неделю выросли на 93% в рублях и на 53% в упаковках. Инфляция составила 3%», — говорится в сообщении.

По данным компании, за прошлую неделю продано 146,3 млн упаковок лекарств против 95,6 млн неделей ранее. Объем продаж в денежном выражении составил 54 млрд рублей против 27,9 млрд.

Продажи лекарств за девять недель 2022 года в денежном выражении выросли на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года — до 270,5 млрд рублей, продажи в натуральном выражении за этот период выросли на 19% в годовом выражении — до 928,9 млн упаковок, следует из данных аналитиков.

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