Прокуратура начала проверку ситуации с домом на западе Карелии, где продолжает заливать подвал

После мониторинга СМИ прокуратура Суоярвского района взяла на контроль ситуацию с регулярно затопляемым подвалом дома в райцентре.

Прокуратура Суоярвского района по результатам проведенного интернет-мониторинга взяла на контроль устранение последствий подтопления подвала дома в Суоярви, а также установление обстоятельств произошедшего, сообщили на сайте ведомства 26 июня.

Предварительно причиной подтопления, о котором сообщили СМИ со ссылкой на жильцов дома, стало отсутствие дренажной системы. При выезде на место сотрудники прокуратуры установили, что работники уполномоченной организации откачивают воду.

Ранее, осенью 2022 года, прокуратура района провела проверку после сообщений о частых подтоплениях подвала. Представление было внесено директору управляющей компании. Нарушения устранили, разработав соответствующий механизм и график откачки.

В данный момент прокуратура района организовала проверку управляющей организации по вопросу качества и своевременности ранее выработанных мер.