Прокуратура нашла виновного в разливе канализации на Старой Кукковке

После публикаций «Столицы на Онего» о реках нечистот на улице Мончегорской прокуратура Петрозаводска провела проверку.

Прокуратура карельской столицы выяснила, что собственник канализационной сети не передал ее обслуживающей организации. Из-за этого сеть пришла в негодность.

Городская прокуратура направила в суд иск, чтобы обязать собственника заключить со специализированной организацией договор содержания и обслуживания, в том числе аварийного.

Суд встал на сторону надзорного органа. На ответчика возложена обязанность заключить указанный договор, сообщили в карельской прокуратуре.



Напомним, ранее о ситуации на улице Мончегорской мы сообщали в материале «Люди падают, пачкаются»: потоки нечистот текут по улице Петрозаводска (ФОТОФАКТ)».