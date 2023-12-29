Прокуратура нашла виновного в разливе канализации на Старой Кукковке

После публикаций «Столицы на Онего» о реках нечистот на улице Мончегорской прокуратура Петрозаводска провела проверку.
Прокуратура карельской столицы выяснила, что собственник канализационной сети не передал ее обслуживающей организации. Из-за этого сеть пришла в негодность.
Городская прокуратура направила в суд иск, чтобы обязать собственника заключить со специализированной организацией договор содержания и обслуживания, в том числе аварийного.
Суд встал на сторону надзорного органа. На ответчика возложена обязанность заключить указанный договор, сообщили в карельской прокуратуре.
Напомним, ранее о ситуации на улице Мончегорской мы сообщали в материале «Люди падают, пачкаются»: потоки нечистот текут по улице Петрозаводска (ФОТОФАКТ)».
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