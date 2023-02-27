Реклама

Как строится в Петрозаводске высотный дом с потрясающим видом на Онежское озеро (ВИДЕО)
27.02.2023 15:54
В Петрозаводске идет строительство последнего дома ЖК «Свиристель» (ВИДЕО)
01.03.2023 16:30
Сейсмолог предсказал мегаземлетрясение в марте
Сегодня 00:10

«Люди падают, пачкаются»: потоки нечистот текут по улице Петрозаводска (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
07:00, 02 Марта 2023
фото: © паблик ВК «КУККОВКА.РФ | микрорайон Кукковка»

Новости партнеров

В соцсети жители Мончегорской улицы на Старой Кукковке посетовали на многолетние потоки нечистот, текущих по улицам.

Петрозаводчане, проживающие на Старой Кукковке раскритиковали власти по поводу текущих нечистот.

«Живем вроде в 21 веке, - говорится в сообщении паблика «Кукковка.РФ|микрорайон Кукковка». - А такое чувство, что у нас не Петрозаводск, а Париж 14 века. По улице Мончегорская, на Старой Кукковке, уже девять долгих лет текут нечистоты из частной канализации. Ежедневно по этим отходам ходят несколько тысяч человек, кто-то падает, пачкаясь в этих отходах. Машины проезжая, ломают бампера. Эти канализационные стоки затекают во дворы, портят заборы и фундаменты частных домов, в которых проживают люди пенсионного возраста. Людям ежедневно приходится лопатами откидывать это г..., защищая свое имущество. Мало того, что запах стоит настолько ужасный, что невозможно на улице находиться, так ведь идет загрязнение почвы и окружающей среды».

По словам горожан, многочисленные обращения в администрацию, министерство природных ресурсов и экологии, Роспотребнадзор и прокуратуру не принесли никакого результата.

«Так и действительно недалеко до чумы и холеры, которые царили в Париже в 14-16 веках», - говорится в обращении.




Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.02.2023, 07:15
На Земле бушует мощнейшая в 2023 году магнитная буря
26.02.2023, 00:10
Психолог назвал три признака, когда вашей дружбе пришел конец
26.02.2023, 08:59
РЖД сокращает глубину продажи билетов на популярные курорты
27.02.2023, 00:10
Врач назвал идеальное время, когда нужно ложиться спать
01.03.2023, 16:02
Изменились правила проезда круговых перекрестков
24.02.2023, 13:53
Ученые изучили влияние воды в Карелии на появление патологий у населения

Чтиво

27.02.2023 14:49
Без политики
«Если животное не съест микропластик в лесу, мне будет легче»
Экологическая активистка из Петрозаводска Анастасия Валова рассказала «Столице на Онего», почему она борется с мусором.
С любовью к жизни и природе
27.02.2023 12:49
«Загадочная русалка» из Петрозаводска на шоу парикмахеров: «За известностью я не гоняюсь»
23.02.2023 15:27
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.