«Люди падают, пачкаются»: потоки нечистот текут по улице Петрозаводска (ФОТОФАКТ)

В соцсети жители Мончегорской улицы на Старой Кукковке посетовали на многолетние потоки нечистот, текущих по улицам.

Петрозаводчане, проживающие на Старой Кукковке раскритиковали власти по поводу текущих нечистот.



«Живем вроде в 21 веке, - говорится в сообщении паблика «Кукковка.РФ|микрорайон Кукковка». - А такое чувство, что у нас не Петрозаводск, а Париж 14 века. По улице Мончегорская, на Старой Кукковке, уже девять долгих лет текут нечистоты из частной канализации. Ежедневно по этим отходам ходят несколько тысяч человек, кто-то падает, пачкаясь в этих отходах. Машины проезжая, ломают бампера. Эти канализационные стоки затекают во дворы, портят заборы и фундаменты частных домов, в которых проживают люди пенсионного возраста. Людям ежедневно приходится лопатами откидывать это г..., защищая свое имущество. Мало того, что запах стоит настолько ужасный, что невозможно на улице находиться, так ведь идет загрязнение почвы и окружающей среды».



По словам горожан, многочисленные обращения в администрацию, министерство природных ресурсов и экологии, Роспотребнадзор и прокуратуру не принесли никакого результата.



«Так и действительно недалеко до чумы и холеры, которые царили в Париже в 14-16 веках», - говорится в обращении.









