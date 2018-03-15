Прокурор Карелии проверил готовность изолятора к выборам

Прокурор республики Карен Габриелян проверил колонию №9 в Петрозаводске.

По данным пресс-службы ведомства, в учреждении прокурор в частности, проверил подготовку к проведению выборов в помещении, функционирующим в режиме следственного изолятора, где содержатся под арестом обвиняемые.

В соответствии с ч. 2 ст. 32 Конституции РФ не имеют права избирать и быть избранными граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Голосовать могут только те арестованные, в отношении которых приговор суда не вступил в законную силу. Такое право им должно обеспечиваться администрациями учреждений уголовно-исполнительной системы.

Проверка показала, что лица, содержащиеся под стражей, знают о предстоящих выборах. Помимо информации, полученной из телевизионных и радиопрограмм, обвиняемые получают сведения о выборах из наглядной агитации. Информация о кандидатах в президенты есть в каждой камере.

В учреждениях УФСИН по Карелии содержатся более 350 обвиняемых и подсудимых, а также 20 осужденных к принудительным работам, которые имеют право голосовать.