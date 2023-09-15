Пропавшего почти 4 месяца назад мурманчанина ищут на территории Карелии

В Мурманской области без вести пропал Василий Викторович К., который может находиться в нашей республике.

Активисты отряда «Лиза Алерт» просят помочь им в поисках жителя поселка Зашеек, 30-летнего Василия Викторовича К.



Мужчина пропал 20 мая. Приметы: рост 175 сантиметров, мурманчанин плотного телосложения, волосы темные короткие, глаза карие.



Был одет в серо-синюю ветровку, серые штаны.





Вся информация по номерам телефонов: 8 (800) 700-54-52 и 8 996-062-05-52.





