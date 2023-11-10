Психолог объяснила, почему люди хамят

По мнению специалиста, у хамского поведения некоторых людей есть свои причины.

У хамского поведения некоторых людей есть свои причины, пишет «Москва24» со ссылкой на клинического психолога Анастасию Кардиакос.

Одной из причин хамства взрослых людей специалист называет попытку получить желаемое. Кроме того, подобным поведением взрослый человек может пытаться дистанцироваться или показать свою силу. Среди других причин психолог приводит банальное отсутствие воспитания и неумение управлять своими эмоциями.

Кардиакос призвала не воспринимать хамское поведение на свой счет. По ее словам, исходящая от другого человека агрессия может быть направлена совсем на другое.

У детей хамство — это прощупывание границ, и в первую очередь границ любви родителей, объясняет психолог. Она отметила, что когда ребенок демонстрирует откровенно хамское поведение, скорее всего, он просто старается понять, насколько сильно его любят и продолжит ли существовать эта любовь при всех обстоятельствах.

Чтобы уменьшить влияние хамского поведения на психику, Кардиакос рекомендовала выйти из разговора, а также разделить его тон и смысл.

«Любой разговор содержит двойное дно. Первое — что человек хочет донести, и второе — как он это доносит. К примеру, можно сказать — я сейчас слышу неприятный набор фраз и тон, от которых мне хочется защищаться грубостью, но внутри этого я слышу и твой вопрос», — цитирует интернет-издание слова психолога.