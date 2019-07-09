Психологи: Женщины стали чаще грезить сексом

Каждый пятый сон женщин в возрасте до 30 лет является эротическим, показал недавний опрос.

Как утверждают ученые из Фрайбургского университета, полвека назад, сцены сексуального характера приходили молодым девушкам во сне втрое реже, чем сейчас, пишет "Московский комсомолец".

Всего исследователи опросили 2 907 человек разного пола и возраста, каждому из которых было предложено рассказать о своих снах. Ответы женщин в возрасте до 30 лет заинтересовали их в наибольшей степени, поскольку именно в этой категории населения была выявлена наибольшая разница по сравнению с аналогичным опросом полувековой давности.



Специалисты отмечают, что молодые мужчины все еще видят секс во сне чаще женщин – у них эротическим был каждый четвертый сон. Тем не менее, за полвека разница между представителями разного пола в этом отношении очень заметно сократилась.

Ученые склонны списывать выявленную тенденцию на то, что сегодня романтические отношения между мужчинами и женщинами являются значительно более равными, чем раньше. Предполагается, что это позволяет молодым женщинам свободнее думать об интимном аспекте этих отношений днем, а впоследствии видеть сны такого рода ночью.