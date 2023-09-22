Рассматривавшая дело Чентемирова* судья ушла в отставку

Судья Петрозаводского городского суда Маргарита Картавых написала заявление об отставке.

Информация об этом опубликована на сайте квалификационной коллегии судей республики.

«Прекращены полномочия в соответствии c подпунктом 1 пункта 1 статьи 14 Закона РФ „О статусе судей в Российской Федерации“ судьи Петрозаводского городского суда Республики Карелия Картавых М.Н. (24.09.2023)», — отмечается на сайте коллегии.

Данная норма федерального закона предполагает, что полномочия судьи были прекращены на основании его письменного заявления об отставке.

Напомним, в мае Маргарита Картавых рассматривала иск бывшего председателя Союза журналистов Карелии Георгия Чентемирова* к Минюсту и МИДу России о признании незаконным решение российских властей, которые внесли его в список «иностранных агентов». Судья, оставила иск без удовлетворения.

* — признан Минюстом России «иностранным агентом».